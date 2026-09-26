Rosario Central vence a Estudiantes y conquista la Supercopa Internacional

El Canalla accedió a la final tras concluir en el primer puesto de la tabla anual de 2025, mientras que el Pincha obtuvo su lugar como ganador del Trofeo de Campeones de esa temporada, conquistado luego de imponerse a Platense en el duelo entre los campeones del Clausura y el Apertura.

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El duelo en Santiago del Estero, en el cual participaron los jugadores paraguayos Agustín Sández, de titular hasta el minuto 74; y Sebastián Zaracho, en la banca de suplentes, tenía además un antecedente de rivalidad cercano marcado por la polémica, cuando Central fue designado por la AFA como campeón de la Liga Profesional 2025 en una acción no contemplada en el reglamento.

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La AFA, además, establecía que el próximo rival -Estudiantes, opositor a la gestión del presidente Claudio “Chiqui” Tapia- debía realizarle un homenaje a Central, pero el club presidido por “La Brujita” Juan Sebastián Verón, en protesta con la decisión de la AFA, armó un pasillo con los jugadores de espaldas a sus rivales al ingresar en el campo de juego.

La final tuvo emociones desde el inicio. Estudiantes se adelantó a los pocos segundos con un tanto de Alexis Castro, pero el equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina sufrió dos bajas por lesión antes de los 20 minutos, primero la de Gabriel Neves y luego la de su sustituto, Jalil Elías.

MALAS NOTICIAS PARA EL PINCHA: Fuerte lesión de Neves en su brazo izquierdo y no podrá continuar disputando la final vs. Rosario Central.



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Rosario Central reaccionó a través de Di María, que igualó con un preciso tiro libre y dio vuelta el marcador antes del descanso con un penal. En la segunda mitad, el Canalla resistió la presión de Estudiantes y sentenció el encuentro en tiempo añadido mediante un contragolpe culminado por Julián Fernández, en un cierre marcado por algunos cruces entre los jugadores.

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Tras el silbatazo final, Verón ingresó a la cancha para increpar al árbitro Darío Herrera y en sus redes sociales escribió: “maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario, para esto nos traen hasta acá. Una puesta en escena ridícula”.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



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De su lado, Di María destacó que volvió a Central “para estas alegrías”.

“La gente hace cualquier cosa para venir, seguirnos, y yo voy a hacer lo que sea para darles alegrías. Lo que pasó al final es lamentable, no hicimos nada para que suceda eso. Esto es lo que soñé, y lo estoy disfrutando”.

🇦🇷🥹 LA EMOCIÓN DE ÁNGEL DI MARÍA LUEGO DE CONSAGRARSE CAMPEÓN CON ROSARIO CENTRAL. pic.twitter.com/BhwVUtZkrZ — JS (@juegosimple__) September 26, 2026

Para Rosario Central se trató de su decimotercer trofeo en primera división, que abarca cinco títulos de Liga (Nacional 1971, 1973, 1980, torneo de Primera 1986/87 y Liga Profesional 2025) y ocho copas nacionales. Además, el Canalla se convirtió en el cuarto ganador de la Supercopa Internacional, tras los pasos de Racing (2022) , Talleres de Córdoba (2023) y Vélez Sarsfield (2024).