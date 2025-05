Luka Modric: “Este amor se queda para toda la vida”

“Este amor se queda para toda la vida. Gracias de corazón a todos los madridistas por lo que he me han dado estos años”, agradeció Modric en Real Madrid Tv.

“Es un día muy emocionante para mí. Al final donde menos he llorado ha sido en el campo, pero de camino al estadio y en el vestuario ha sido muy difícil. No hay palabras para describir lo vivido. No lo había soñado y estoy muy agradecido por este homenaje y en general por todo lo que pasó durante estos casi trece años”, añadió.

Entre todos los partidos vividos en trece temporadas con el Real Madrid, Modric se quedó con las noches más especiales del Bernabéu. “Me quedo con las remontadas ante el PSG, el Chelsea y el City, pero si tengo que elegir una, es la del PSG porque dije que si ganábamos ese día, ganábamos la Champions y así fue”.

Tras un adiós repleto de emoción al Bernabéu, Modric enfocó su último desafío como jugador del Real Madrid, el Mundial de Clubes, con un deseo, poder celebrar el título de nuevo con la afición en Madrid. “Todavía queda un reto muy importante por delante, el Mundial de Clubes, y vamos a ir con la ilusión y ganas de intentar ganarlo. Sería increíble terminar mi carrera en el Real Madrid con un título. Vamos a estar a la altura con el nuevo entrenador y ojalá podamos celebrar el título en Madrid con nuestra gente”, deseó.