Raphinha corona al Barcelona, el “Rey de Copas” conquista su 16ª Supercopa

Consciente de la superioridad futbolística que venía exhibiendo el equipo de Hansi Flick, Xabi Alonso recurrió a su versión más intervencionista. El técnico merengue sorprendió con una defensa de cinco y un planteamiento ultradefensivo que evocó las épocas de resistencia de Mourinho o la reciente victoria de Ancelotti en el Etihad.

Sin embargo, el Barcelona no se desesperó pese a las dificultades para encontrar grietas. Aunque falló una ocasión clara en el minuto 35 con la derecha, Raphinha se resarció apenas sesenta segundos después: en el 36, con su zurda privilegiada, cruzó un disparo ante Courtois para romper el cerrojo blanco y poner el 1-0.

Lo que parecía un partido de control absoluto se transformó en un caos maravilloso en el tiempo añadido de la primera parte. Los tres minutos de descuento se convirtieron en siete y medio de puro vértigo. Primero apareció Vinícius Júnior para romper una sequía de 16 partidos; el brasileño recuperó su versión de Balón de Oro, encaró a Koundé, le ganó por velocidad, tiró un caño y batió a Joan García para el empate en el 46+.

Pero el Barça respondió de inmediato. La magia de Pedri, el jugador más aclamado por la afición saudí, fabricó un pase de oro que Robert Lewandowski transformó en el 2-1 en el 48+. Cuando el Madrid parecía noqueado, el canterano Gonzalo García volvió a igualar la contienda en el 51+: tras un larguero de Huijsen, el joven “9” peleó un rechace desde el suelo y mandó el balón a la red en una muestra de puro instinto goleador.

En la segunda mitad, el físico se convirtió en el factor determinante. Mientras Koundé sufría para contener a un Vinícius eléctrico, Flick movió el banquillo aprovechando la pólvora que esta vez sí tenía disponible. Justo cuando Kylian Mbappé se preparaba en la banda para ingresar como el factor de desequilibrio final, llegó el golpe de gracia azulgrana.

En un ataque sostenido, Raphinha disparó mientras se resbalaba; el balón rebotó en Asencio, cambió su trayectoria y descolocó a Courtois para el 3-2 definitivo. Fue el impacto que dejó sin fuelle a un Real Madrid que, no obstante, tuvo una “vida extra” en otro descuento agónico.

El tramo final estuvo marcado por la expulsión de Frenkie de Jong tras una entrada a Mbappé, dejando al Barça con diez. El Madrid fue con todo “sin red” y tuvo el empate en las botas de Álvaro Carreras y en un cabezazo final de Raúl Asencio, pero Joan García emergió con seguridad bajo los tres palos para asegurar que el trofeo viajara de regreso a Barcelona.

Ficha técnica - Final de la Supercopa de España

Barcelona (3): Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García (Gerard Martín, minuto 83), Balde; De Jong, Pedri, Fermín (Dani Olmo, minuto 66); Lamine Yamal (Araujo, minuto 93), Lewandowski (Ferran Torres, minuto 66) y Raphinha (Rashford, minuto 83).

Real Madrid (2): Courtois; Valverde (Arda Güler, minuto 67), Asencio, Tchouaméni, Huijsen (Fran García, minuto 76), Carreras; Camavinga (Ceballos, minuto 82), Bellingham; Rodrygo, Gonzalo (Mbappé, minuto 76) y Vinícius (Mastantuono, minuto 82).

Goles: 1-0, minuto 36: Raphinha. 1-1, minuto 46+: Vinícius. 2-1, minuto 48+: Lewandowski. 2-2, minuto 51+: Gonzalo. 3-2, minuto 73: Raphinha.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Eric García (minuto 57) y Pedri (minuto 86) por el Barcelona; Asencio (minuto 56), Valverde (minuto 57) y Carreras (minuto 82) por el Real Madrid. Expulsó a Frenkie de Jong (minuto 91) con roja directa en el Barcelona.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Supercopa de España disputado en el Alinma Stadium de Yeda (Arabia Saudí) ante 60.326 espectadores.

Fuente: EFE