Barcelona tumba a Real Madrid y conquista la Supercopa de España

El encuentro comenzó con la tensión propia de una final. En el minuto 35:13, el Barcelona asestó el primer golpe. Todo nació de un error de Rodrygo en la salida; una pérdida en el centro del campo que Fermín castigó con una transición eléctrica. El balón llegó a pies del “héroe de la final”, quien tras haber perdonado apenas un minuto antes, no falló en la segunda oportunidad. Encimado por Tchouaméni, cruzó un disparo que pasó por debajo de las piernas del francés para batir a un Thibaut Courtois que nada pudo hacer ante la precisión del remate.

Sin embargo, el Real Madrid respondió con su versión más desequilibrante. Al minuto 46:13, Vinícius Júnior puso fin a una sequía de 16 partidos sin ver puerta. El brasileño, que ya había avisado con su velocidad a la adelantada zaga culé, firmó una acción individual de antología en el arranque del tiempo añadido del primer acto: retó a Koundé en banda, lo superó con un túnel, amagó ante Pau Cubarsí y cruzó el balón a la red para establecer el empate parcial.

El inicio del segundo tiempo mantuvo la temperatura máxima. En el minuto 50:40, la importancia de los delanteros centro quedó de manifiesto. Robert Lewandowski adelantó nuevamente al Barça tras aprovechar una visión de juego periférica de Pedri; el polaco definió con sutileza, picando el balón ante la salida de Courtois.

Pero la alegría azulgrana fue efímera. En el descuento otorgado por el colegiado, el Madrid volvió a nivelar la balanza. Tras un córner rematado por Huijsen que Raphinha salvó sobre la línea con ayuda del poste, Gonzalo García demostró su instinto depredador. Cayéndose y estirando la bota derecha, el canterano madridista colocó el balón en la escuadra, lejos del alcance de Joan García.

La recta final del partido fue un ejercicio de resistencia para el Barcelona. Al minuto 90:03, el equipo de Hansi Flick se quedó con diez hombres. Frenkie de Jong vio la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Kylian Mbappé —quien había ingresado de refresco—, impactando con los tacos cerca de la rodilla del astro francés en un intento por frenar un contragolpe letal.

Con un hombre menos, el Barça resistió el asedio blanco. El Real Madrid tuvo la oportunidad de forzar los penaltis en el minuto 96:41. Tras un fallo previo de Álvaro Carreras, el partido llegó a su última jugada: un córner al que subió a rematar incluso Courtois. El balón le cayó a Mbappé, quien envió un centro preciso al corazón del área. Allí, Raúl Asencio remató completamente solo frente al arco, pero su cabezazo fue centrado y permitió que Joan García se vistiera de héroe. Con una parada que frenó las esperanzas madridistas, el guardameta cerró el triunfo barcelonista justo antes del pitido final.

Fuente: EFE