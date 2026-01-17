El Real Madrid sobrevive al caos y a la sentencia del Bernabéu

La puesta de largo de Arbeloa, justo el día de su 43 cumpleaños, fue un ejercicio de supervivencia emocional. El técnico apeló al espíritu de Juanito para intentar reconectar con la afición, pero el madridismo respondió con indiferencia hacia sus palabras y con reproches directos hacia estrellas como Bellingham, Valverde y Camavinga. La primera parte fue un desierto de fútbol donde el miedo superó a la propuesta táctica; el tridente formado por Mbappé, Vinícius y el joven Gonzalo naufragó ante la defensa de cinco de un Levante que, pese a ser penúltimo, acarició el gol en varias ocasiones gracias a la movilidad de Carlos Álvarez y la puntería de Pablo Martínez.

Tras una retirada a vestuarios bajo una atronadora protesta, Arbeloa reaccionó interviniendo en el equipo. La salida de un superado Camavinga y del canterano Gonzalo dio paso a Arda Güler y Mastantuono, cambios que finalmente dotaron de sentido al juego blanco. La entrada del turco fue providencial; su visión de juego permitió que Mbappé encontrara los espacios que antes le estaban vedados. En el minuto 58, una brillante conexión entre ambos terminó en un penalti provocado por el francés que él mismo se encargó de transformar con frialdad, sellando una tregua momentánea con una grada sedienta de actitud.

Apenas siete minutos después del primer tanto, el Madrid sentenció el choque mediante la estrategia. Un saque de esquina ejecutado con precisión por Güler encontró el testarazo impecable de Raúl Asencio, quien junto a Gonzalo fue de los pocos nombres coreados con afecto por el público. El 2-0 desactivó al Levante, que perdonó su oportunidad de reenganche en las botas de Iván Romero. En los compases finales, el larguero privó a Mastantuono de su gol y el portero Ryan evitó una goleada mayor ante los intentos de un Vinícius que, pese a buscar el perdón con sus acciones individuales, terminó el partido bajo la sombra de una afición que, por primera vez en mucho tiempo, parece haber perdido la paciencia con sus ídolos.

Ficha técnica

Real Madrid (2): Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio (Alaba, minuto 90), Huijsen (Ceballos, minuto 61), Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Güler, minuto 46), Bellingham, Gonzalo (Mastantuono, minuto 46); Vinícius y Mbappé.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Levante (0): Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Vencedor (Raghouber, minuto 67), Pablo Martínez; Tunde (Cortés, minuto 83), Carlos Álvarez (Carlos Espí, minuto 83), Iván Romero (Olasagasti, minuto 84) y Etta Eyong (Iker Losada, minuto 67).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Goles: 1-0, minuto 58: Mbappé, de penal. 2-0, minuto 65: Asencio.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (colegio riojano). Amonestó a Tchouaméni (minuto 31) y Gonzalo (minuto 43) por el Real Madrid; y a Vencedor (minuto 17) por el Levante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga de España, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 70.104 espectadores.

Fuente: EFE