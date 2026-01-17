La era Carrick comienza con un golpe de autoridad en el derbi de Manchester

La mano de Carrick se hizo sentir desde antes del pitazo inicial con una revolución en el once titular. Tras sustituir a David Fletcher, el técnico introdujo cinco cambios estratégicos respecto a la derrota sufrida ante el Brighton: envió al banquillo a figuras como Leny Yoro y Manuel Ugarte para dar entrada a la experiencia de Harry Maguire, Casemiro y Luke Shaw, además del desequilibrio de Amad Diallo y Bryan Mbeumo. La apuesta resultó ganadora, devolviendo a Old Trafford la alegría de ver a un equipo ordenado, con una identidad clara y transiciones eléctricas que asfixiaron al rival desde los primeros minutos.

Desde el arranque, el United se adueñó del césped. Apenas a los dos minutos, un cabezazo de Maguire que se estrelló en el larguero fue el primer aviso de lo que sería un monólogo local. Por el contrario, el Manchester City se mostró falto de iniciativa, dependiendo exclusivamente de chispazos individuales de Jeremy Doku y Antoine Semenyo, quienes se encontraron aislados ante la falta de apoyo de sus laterales. Aunque Guardiola intentó reaccionar en el descanso con la entrada de Rayan Cherki por un desaparecido Phil Foden y reubicando a Nathan Aké, el guion del partido no cambió.

La figura de Gianluigi Donnarumma fue lo único que evitó una goleada histórica. El guardameta italiano sostuvo al City con una triple intervención milagrosa ante Diallo, Casemiro y Mbeumo, pero la resistencia terminó por quebrarse en el minuto 65. En un contragolpe letal, Bryan Mbeumo definió con un disparo cruzado que desató la euforia en las gradas. Solo diez minutos después, Dorgu sentenció el encuentro al empujar un centro preciso de Matheus Cunha, quien había ingresado para aportar frescura al ataque

Los últimos quince minutos fueron un martirio para el conjunto visitante, que terminó pidiendo la hora ante el asedio constante de los “Red Devils”. Incluso el marcador pudo ser más abultado si el VAR no hubiese intervenido para anular un tanto a Mason Mount por fuera de juego. El 2-0 definitivo consagra el estreno de Carrick y deja al Manchester City en una situación crítica, con el título de la Premier League escapándose entre los dedos y la sensación de que el “lavado de cara” de su vecino de ciudad es, hoy por hoy, una realidad incontestable.

Ficha técnica:

Manchester United (2): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw (Heaven, minuto 91); Casemiro (Ugarte, minuto 81), Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes (Mount, minuto 92), Dorgu; y Mbeumo (Cunha, minuto 71).

Manchester City (0): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne (O’Reilly, minuto 46), Aké; Rodri; Semenyo, Foden (Cherki, minuto 46), Bernardo Silva (Reijnders, minuto 80), Doku (Ait Nouri, minuto 80); y Haaland (Mukasa, minuto 80).

Goles: 1-0, minuto 65: Mbeumo; 2-0, minuto 76: Dorgu.

Árbitro: Anthony Taylor. Mostró cartulina amarilla a Dalot (minuto 11) y a Shaw (minuto 17) por parte del Manchester United; a Rodri (minuto 45+2) y Lewis (minuto 75) por parte del Manchester City.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Premier League disputado en Old Trafford ante cerca de 70.000 espectadores.

