Jamie Vardy, leyenda del Leicester, será compañero de “Tony” Sanabria en Cremonese

El club italiano hizo oficial el fichaje en un comunicado: “El Cremonese se enorgullece de anunciar el fichaje de Jamie Vardy, que ha firmado un contrato válido hasta el 30 de junio de 2026 con opción de extensión sujeto a que se cumplan ciertas condiciones”.

A sus 38 años, Vardy protagonizó la histórica Premier League que el Leicester levantó en 2016 y se consolidó como una figura mítica del club. Con los “Zorros”, marcó un total de 200 goles en 500 partidos, incluyendo tres temporadas en segunda categoría. Su último partido con el Leicester fue el 18 de mayo en el King Power Stadium, donde anotó su gol final y fue despedido con honores por una afición entregada.

La llegada de Vardy representa el fichaje más importante en la historia del club de Cremona, una ciudad de unos 70.000 habitantes a 100 kilómetros de Milán.

El Cremonese, dirigido por Davide Nicola, tuvo un inicio de temporada inmejorable con dos victorias en las dos primeras jornadas: una en San Siro contra el Milán (1-2) y la otra en casa, el Estadio Giovanni Zini, ante el Sassuolo (3-2).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo utiliza una formación 3-5-2 y su plantilla de ataque incluye a Antonio Sanabria, al argentino Franco ‘Mudo’ Vázquez, al nigeriano David Okereke y a los italianos Manuel De Luca y Federico Bonazzoli, quien anotó un espectacular gol de chilena que le dio la victoria al club contra el Milán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuente: EFE