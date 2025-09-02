Isak se despide del Newcastle en medio de una polémica salida hacia el Liverpool

La partida de Isak no fue sencilla. El sueco se convirtió en la adquisición más cara en la historia del fútbol inglés, con un traspaso al Liverpool valorado en 150 millones de euros. Sin embargo, su salida ha dejado un sabor amargo entre los aficionados del Newcastle.

El jugador forzó su marcha de manera notoria: no participó en la pretemporada del equipo, fue apartado de varias actividades con sus compañeros y se entrenó al margen durante varias semanas. Además, fue excluido de las convocatorias para los primeros tres partidos de la Premier League.

En redes sociales, Isak llegó a afirmar que se habían “incumplido promesas” y que lo mejor para todos “era un cambio”. El Newcastle, por su parte, respondió públicamente que no había recibido ninguna oferta que satisficiera sus pretensiones.

La operación de traspaso se desbloqueó el domingo por la noche, solo después de que el Newcastle oficializara la contratación de Nick Woltemade por 80 millones de euros, y poco después, la de Yoane Wissa del Brentford por 63 millones.

En su mensaje de despedida en redes sociales, Isak expresó su gratitud: “Quiero expresar mi gratitud a mis compañeros, a los trabajadores, a la ciudad de Newcastle y a todos los increíbles aficionados por estos tres inolvidables años que hemos pasado juntos. Juntos hemos escrito historia y hemos llevado al club donde se merece. Ha sido un honor formar parte del viaje de llegar a la Liga de Campeones y ganar el primer título en más de setenta años. Siempre estaré agradecido. Muchas gracias, Newcastle”, concluyó.