“Toni” Sanabria también pone fin a su sequía goleadora a nivel de clubes

En una nueva jornada del campeonato italiano, “Toni” fue clave al convertir el 2-0 definitivo del Cremonese frente al Lecce, un gol que fue muy esperado por la afición. El tanto llegó en el minuto 78, cuando el atacante paraguayo conectó de cabeza un centro enviado desde la derecha por el italiano Alessio Zerbin. De esta manera, selló de manera oficial su “bautismo goleador” con el club Grigiorossi.

Esta anotación no solo representa su primera anotación con el Cremonese, sino también el fin de una racha negativa de 413 días sin conseguir marcar en competencias de clubes. Antes de este reciente partido, el último gol registrado de Antonio Sanabria a nivel de clubes se remontaba al 20 de octubre de 2024. En aquella ocasión, el paraguayo había anotado vistiendo la camiseta del Torino, en un encuentro de liga que, para su equipo, terminó en derrota frente al Cagliari.

¡TONYYY! Gran cabezazo del paraguayo Antonio Sanabria para el 2-0 de Cremonese sobre Lecce en la #SerieAxESPN



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/buwCYV7HoN — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

Desde ese momento, el atacante acumuló más de un año sin convertir con sus equipos en el fútbol de clubes, hasta que logró reencontrarse con la red ahora en la Serie A defendiendo los colores del Cremonese. Es importante destacar que el corte de la sequía goleadora de “Toni” no comenzó únicamente en Italia. En el amistoso más reciente de la Albirroja ante México, en el que la selección paraguaya se impuso por 2-1 en la gira norteamericana, el delantero ya había vuelto a marcar después de un año y cuatro días sin hacerlo con el combinado nacional.

Su último registro goleador con la selección era del 14 de noviembre de 2024, cuando le anotó con una espectacular “chilena” a la actual campeona del mundo, Argentina, por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco. La recuperación de su olfato goleador en Europa es fundamental para que la Albirroja pueda contar con sus delanteros en el mejor nivel de cara a futuros compromisos internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy