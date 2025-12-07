Bautismo de gol de “Toni” Sanabria en Cremonese, que continúa escalando

El arranque de la ‘Cremo’ en la Serie A es encomiable y sorprende para un recién ascendido a la máxima categoría. Acumulan un total de cinco victorias, cinco empates y tan solo cuatro derrotas en la competición italiana. Estos números positivos los colocan a cuatro puntos, por ejemplo, del Como 1907 de Cesc Fàbregas, y a solo tres unidades de distancia de la poderosa Juventus Turín.

En la jornada pasada, el equipo dirigido por Davide Nicola superó a domicilio al Bolonia, un rival directo que pelea por los puestos altos de la tabla. En ese encuentro, destacaron con un doblete del inglés Jamie Vardy, apodado ya como ‘StradiVardy’ en honor al famoso lutier local. El mítico delantero de la Premier League continúa siendo un pilar ofensivo crucial para el club.

¡TONYYY! Gran cabezazo del paraguayo Antonio Sanabria para el 2-0 de Cremonese sobre Lecce en la #SerieAxESPN



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/buwCYV7HoN — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

En este partido, sin la necesidad de los goles de Vardy, fue clave el tanto de Sanabria, quien no se había estrenado desde su llegada en verano. Su potente testazo en el minuto 78 cerró el duelo, y junto al gol de penal de Federico Bonazzoli, amarró tres puntos vitales. Tras cumplir con el duelo por la decimocuarta ronda, el Cremonese es noveno con 20 puntos, manteniendo un amplio margen de diez unidades sobre la zona de descenso.

El atacante oriundo de la ciudad de San Lorenzo lleva diez partidos disputados en lo que va de la temporada de liga. Con el gol de hoy ante el Lecce (Giallorossi), llegó a su primera anotación en su nuevo equipo en Italia. Además de este importante tanto, el centrodelantero de la Albirroja también contabiliza una asistencia en su haber para el gol de Franco “Mudo” Vázquez ante el Sassuolo, en la segunda jornada del torneo profesional italiano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy