Antonio Sanabria volvió a la titularidad en el Cremonese, tras casi un mes

El regreso a la estelaridad se concretó este sábado, en la visita del conjunto “I Grigiorossi” al Parma. En un encuentro clave para las aspiraciones del equipo, el cuadro de Sanabria logró una importante victoria por 2-0, pese al triunfo permanece en la zona de descenso a la Serie B. El artillero oriundo de San Lorenzo fue pieza fundamental en el esquema ofensivo y se mantuvo en cancha hasta el minuto 67, momento en el que fue sustituido por el experimentado delantero inglés Jamie Vardy.

La última vez que Sanabria había iniciado un partido desde el arranque se remontaba al pasado 22 de febrero, en la caída 3-0 ante la Roma. Desde aquel encuentro transcurrieron exactamente 27 días para que el paraguayo volviera a figurar en la alineación titular del equipo. En el intervalo de casi un mes, el atacante estuvo presente en las convocatorias frente al Milan, Lecce y Fiorentina. Mientras que en los dos primeros encuentros permaneció entre los relevos, ante el conjunto viola sumó minutos ingresando desde la banca al minuto 74, manteniendo así su ritmo de competencia.

Este retorno al protagonismo llega en el momento ideal para la selección paraguaya de fútbol. Pese a su poca continuidad, el atacante se perfila como la primera opción en el ataque para el seleccionador albirrojo Gustavo Alfaro de cara a la fecha FIFA de marzo y del Mundial 2026. El delantero ya se prepara para unirse a la delegación nacional para los juegos de fogueo programados para el viernes 27 de marzo ante Grecia, a las 16:00, y frente a Marruecos el martes 31 de marzo, a las 15:00.