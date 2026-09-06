La Juventus ahoga al Milan de Amorim sobre la hora

Los primeros cuarenta y cinco minutos transcurrieron bajo un estricto estudio mutuo. Mientras el Milan continúa buscando una identidad definitiva tras su profunda renovación estival —que incluyó la millonaria incorporación de Goncalo Ramos como el fichaje más caro de su historia—, fue el cuadro local el que asumió la iniciativa territorial. Sin embargo, la batuta magistral de Modric en la medular rossonera se encargó de apagar cualquier incendio, dejando un primer tiempo de dominio bianconero en posesión, pero estéril en ocasiones claras de gol.

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Emoción tardía y homenaje eterno

La tónica de tedio pareció disiparse superada la hora de juego. Con las referencias ofensivas de ambos bandos —Kolo Muani y el propio Ramos— prácticamente desdibujadas, el marcador se abrió a los 68 minutos. Samuel Chukwueze filtró un balón preciso para Alphadjo Cisse, quien definió con exquisitez para alejar los temores de un nuevo empate sin goles, un resultado que los hinchas ya vaticinaban en redes sociales tras los antecedentes recientes entre ambos gigantes.

¡ES UN GOLAZO! Alphadjo Cissé (19 años) se generó el espacio con un enganche, remató al segundo palo y marcó el 1-0 de Milan sobre Juventus por la #SerieA.



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Con la desventaja en contra, los hombres de Luciano Spalleti revolucionaron el ritmo del encuentro volcándose sobre el área rival. El esfuerzo encontró recompensa en el agregado: un fulminante testarazo de Gatti en el minuto 91 puso el 1-1 definitivo, cortando la racha de triunfos idénticos con la que ambos conjuntos habían arrancado el campeonato.

¡¡IGUALDAD AGÓNICA!! Federico Gatti metió un testazo perfecto y anotó el 1-1 de Juventus vs. Milan en una de las últimas del partido.



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Más allá de lo estrictamente deportivo, la jornada estuvo sobrecogida por la profunda emoción del adiós. El estadio se vistió de luto y respeto para rendir homenaje a Franco Baresi, fallecido el pasado 31 de julio a los 66 años. En un gesto de grandeza que trasciende los colores, la propia afición de la Juventus se sumó al tributo para recordar la nobleza que el histórico capitán milanista tuvo con los hinchas bianconeros tras la tragedia de Heysel, un acto de empatía que el fútbol italiano jamás olvidará.

Superado el examen, la competición no da tregua: el Milan buscará redimirse la próxima fecha en su visita al Lazio en Roma, mientras que la Juventus se medirá ante el Sassuolo, que viene de igualar frente al Bolonia.

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Ficha técnica del partido

Juventus (1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (Gatti, minuto 88); Locatelli, Douglas Luiz (Woltemade, minuto 75); Conceiçao (Zhegrova, minuto 88), Nico González (Koopmeiners, minuto 64), Alajbegovic (Boga, minuto 64); Kolo Muani. Entrenador: Luciano Spalletti.

Milan (1): Maignan; Gila (Terracciano, minuto 82), De Winter, Pavlovic; Moreira (Chukwueze, minuto 61), Musah, Modric (Jashari, minuto 82), Estupinan; Rabiot (Cisse, minuto 61), Saelemaekers (Loftus-Cheek, minuto 61); Ramos. Entrenador: Rúben Amorim.

Goles: 0-1, minuto 68: Cisse. 1-1, minuto 92: Gatti. Árbitro: Maurizio Mariani. Mostró tarjeta amarilla a Gatti (minuto 96) por parte de la Juventus, y a Estupinan (minuto 79) y De Winter (minuto 92) por parte del Milan.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Serie A disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte de Italia).