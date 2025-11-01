Fabian Hürzeler y los elogios para Diego Gómez, tras el doblete del paraguayo

Al ser consultado sobre el acierto del cambio realizado, Hürzeler expresó su satisfacción, señalando el conocimiento que tiene el cuerpo técnico sobre el potencial del paraguayo. “Sí, creo que sabemos lo que obtenemos de Diego (Gómez) y no es una sorpresa que pueda marcar goles, que sea muy valioso para el equipo. Así que, en general, estoy feliz de que haya obtenido su recompensa hoy con sus goles. Fue un placer verlo y ahora tenemos que seguir trabajando”.

El estratega alemán enfatizó cómo los dos goles del surgido de la cantera de Libertad, marcados en un lapso de apenas seis minutos alrededor, cambiaron el rumbo del juego. “Por supuesto que estaban (Leeds United) en el partido, pero creo que, en general, defendimos muy bien. Así que no recuerdo una gran ocasión durante ese periodo. Por supuesto, en algunos momentos estuvimos un poco más en bloque bajo y luego el Leeds controló o tuvo el balón. Pero estuvimos ahí en el momento adecuado y luego, como dijiste, el partido cambió”.

El conductor de las gaviotas también abordó el tema del tiempo de adaptación del joven mediocampista, reconociendo que el oriundo de la compañía Mburica reta, viene superando las expectativas. “Sí, claro, pero creo que no necesitó tanto tiempo para adaptarse. Esto habla de su calidad y dije que me sorprendió mucho lo rápido que se adaptó a la intensidad y a las exigencias de la Premier League”.

Para el técnico, el doblete no es una casualidad, sino el reflejo de las habilidades intrínsecas del jugador. “No es una sorpresa que pueda marcar tantos goles. Para mí, tiene que estar más presente en el área rival. Tiene una muy buena finalización. Es bueno cabeceando el balón y tiene un buen disparo. Así que tiene todo dentro de sí y por lo tanto, no me sorprende lo bueno que es en este momento”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más allá de la actuación individual, Hürzeler se mostró visiblemente contento por un logro colectivo fundamental: la primera valla invicta del equipo en la liga esta temporada. "Estoy encantado con la portería a cero. Creo que es la primera de esta temporada. Es muy importante porque todos tienen que entender lo que se necesita o lo que tenemos que invertir para mantener la portería a cero. Y no es solo el portero; no son solo los defensas; comienza con los delanteros y continúa con los centrocampistas. Todos tuvimos que hacer un trabajo para mantener la portería a cero".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el entrenador analizó los factores que, a su juicio, marcaron la diferencia en el campo de juego. “Esa es una buena pregunta. Creo que solo puedo centrarme en mi equipo y, en cuanto a mi equipo, empezamos bien y mostramos una buena intensidad. Jugamos con mucho coraje. Creamos oportunidades en posesión. Creamos oportunidades cuando estábamos presionando y fuimos buenos en la transición. Así que, en general, cubrimos muchos aspectos”.