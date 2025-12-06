Manchester City golea al Sunderland de Omar Alderte y se acerca a la cima

La noche en el Etihad Stadium se cerró con un golazo de Phil Foden, quien fue asistido de forma espectacular por Rayan Cherki. El triunfo se construyó gracias a dos destellos ofensivos de la defensa en un primer tiempo en el que la figura principal, Erling Haaland, pasó desapercibido, tocando el balón apenas dos veces en 45 minutos.

Ante la inusual falta de participación del noruego en el área, Rúben Dias rompió el cero con un potente derechazo desde 25 metros. El disparo del portugués, que recordó el estilo de Vincent Kompany, sorprendió a Robin Roefs con la ayuda de un desvío y puso el 1-0.

Solo cuatro minutos después de la apertura del marcador, Joško Gvardiol apareció como un tren en un saque de esquina. El defensor croata se proyectó con fuerza y conectó un cabezazo imparable para sentenciar el 2-0, allanando el camino para los Citizens.

A pesar de la cómoda ventaja, el Sunderland demostró ser un rival peligroso en la segunda mitad y, lejos de entregarse, rozó el descuento. Los visitantes tuvieron una clara chance de la mano de Wilson Isidor, cuyo mano a mano fue salvado por Gianluigi Donnarumma (tras un error de Dias), y un tiro al poste de Granit Xhaka.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Justo cuando el City volvía a mostrar ciertas carencias defensivas, apareció la magia: Rayan Cherki se inventó una jugada individual de fantasía. El francés eludió a dos defensas y, con una espectacular rabona, asistió a Phil Foden. El inglés no perdonó y acomodó el balón a la escuadra para sellar el 3-0, confirmando su gran estado de forma con cinco goles en los últimos tres partidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el marcador sentenciado, Guardiola optó por dar descanso a jugadores clave como Haaland, Gvardiol y Foden. El objetivo es que lleguen frescos al crucial duelo de Champions League de este miércoles contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

La derrota del Arsenal ante el Aston Villa encendió la lucha por el título. El Manchester City no desaprovechó la oportunidad y ahora presiona al líder con solo dos puntos de diferencia. El Sunderland, por su parte, desciende a la séptima posición.

Ficha Técnica:

Manchester City (3): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol (Aké, minuto 69), O’Reilly; Nico, Foden (Reijnders, minuto 71), Bernardo (Lewis, minuto 82); Cherki (Savinho, minuto 82), Doku y Haaland (Marmoush, minuto 71).

Sunderland (0): Roefs; Geertruida, Mukiele, Ballard, Alderete, Hume (O’Nien, minuto 88); Xhaka (Mundle, minuto 72), Sadiki (Adingra, minuto 72); Traoré (Talbi, minuto 56), Le Fee e Isidor (Brobbey, minuto 56).

Goles: 1-0. Dias, minuto 31, 2-0. Gvardiol, minuto 35 y 3-0. Foden, minuto 65.

Árbitro: Andrew Madley. Amonestó a Gvardiol (minuto 37) por parte del Manchester City y expulsó a O’Nien (minuto 93) por parte del Sunderland.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada quince de la Premier League, disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).

Fuente: EFE