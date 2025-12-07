Diego Gómez, testigo del drama en el agónico empate Brighton ante West Ham

El cuadro local desaprovechó numerosas oportunidades para adelantarse en el marcador, muchas de ellas creadas y falladas por Crysencio Summerville. El delantero neerlandés erró un mano a mano claro frente al portero Bart Verbrugghen, y además vio cómo un disparo cruzado se iba rozando el palo. Paradójicamente, el West Ham no consiguió romper el empate a cero hasta que su figura de ataque fue sustituida.

Fue Callum Wilson, su reemplazo, quien generó la jugada del gol. Wilson interceptó un pase defectuoso de Jean Paul Van Hecke y asistió en profundidad a Jarron Bowen dentro del área. El capitán del West Ham se lanzó al suelo ante la confianza del defensor rival y cruzó el balón a la red, poniendo el 1-0. Poco después, Max Kilman estuvo cerca de marcar en propia puerta.

Sin embargo, la alegría del West Ham se esfumó en el tiempo de descuento cuando llegó el empate para “las gaviotas”. La jugada fue caótica y culminó con un posible toque de mano de Georginio Rutter que el VAR desestimó. El tanto final, tras varios rebotes, subió al marcador, permitiendo al equipo comandado por Fabian Hürzeler rescatar un valioso punto.

El resultado final deja al West Ham antepenúltimo en la clasificación, sumando apenas trece puntos en lo que va de temporada. Por su parte, el Brighton de Diego Gómez se sitúa en la séptima posición con 23 unidades en total. El equipo está ahora a solo dos puntos de distancia de alcanzar los puestos que otorgan acceso directo a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Fuente: EFE