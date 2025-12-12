Omar Alderete palpita su primer derbi Tyne-Wear frente a Newcastle United

El defensor paraguayo Omar Alderete, pieza clave en la zaga del Sunderland, está listo para disputar su primer clásico frente al Newcastle y ofreció declaraciones sobre la gigantesca atmósfera que rodea este choque tradicional, confesando que desde el mismo momento de su llegada al club sintió la magnitud de la rivalidad. “Cuando aterricé en el aeropuerto al firmar, al bajar del avión, la gente me decía lo importante que era este partido. Ya he jugado derbis antes, así que sé lo importante que es este partido. Es de lo único que han hablado los jugadores esta semana”, señaló el jugador en contacto con el periodista Andy Sismixt.

Además, el jugador detalló cómo la propia institución trabaja para inyectar el espíritu del derbi, mediante diversas acciones llevadas a cabo en los días previos al partido “Han puesto todos los vídeos de los partidos anteriores del Derby en el campo de entrenamiento, y muchos vídeos en redes sociales, pero después del fin de semana estoy seguro de que habrá muchos más vídeos buenos del Sunderland”, expresó el defensor de la selección paraguaya de fútbol.

The Tyne-Wear derby returns to the Premier League 🔥 pic.twitter.com/hfpD0ksRDP — Premier League USA (@PLinUSA) December 11, 2025

El duelo entre el Sunderland y el Newcastle United se posiciona entre los más antiguos y dentro de Gran Bretaña. Esta histórica confrontación se origina, principalmente, por dos factores clave: la mínima distancia geográfica que separa a Sunderland de Newcastle upon-Tyne de aproximadamente 19 kilómetros y de que ambos clubes representan a las instituciones de mayor arraigo e impacto en la región de Tyne & Wear, ostentando una participación significativa en las competiciones oficiales organizadas por la Asociación Inglesa de Fútbol.