Gustavo Gómez: El “Mariscal” de las victorias en la Copa Libertadores

Si bien la lista general la lidera el arquero brasileño Weverton, compañero de Gómez en el Palmeiras con 61 triunfos, el zaguero paraguayo es el jugador de campo con más victorias en la última década. Con un total de 54 éxitos, el oriundo de San Juan Bautista, Misiones, supera a figuras continentales de la talla de los argentinos Franco Armani (51) e Ignacio Fernández (50), y al talentoso uruguayo Giorgian De Arrascaeta (46).

Desde su llegada al Verdão en 2018 procedente del AC Milan, Gómez no solo se ganó la titularidad, sino que heredó la cinta de capitán, convirtiéndose en el alma del equipo. Bajo su liderazgo defensivo, el zaguero central surgido en Libertad viene siendo pieza fundamental para que el club paulista mantenga un protagonismo constante, alcanzando la “Gloria Eterna” de forma consecutiva en las ediciones de 2020 y 2021.

🔝⭐️ Los 5⃣ futbolistas con más partidos ganados en la CONMEBOL #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/UsaY2AlCoA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 15, 2026

Además de su récord en victorias, el formado en Deportivo 31 de Julio de la Liga Ignaciana de Deportes, recientemente se convirtió en el defensor con más goles en la historia de la competición, sumando 14 tantos hasta la fecha. Con la mirada puesta en los próximos desafíos y en lo que será su participación mundialista, el capitán paraguayo sigue agigantando su figura en las páginas doradas del fútbol sudamericano.