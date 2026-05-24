El Brighton de Diego Gómez clasifica a la Conference League

Objetivo cumplido para el Brighton & Hove Albion. Pese a la dura derrota sufrida en casa por 0-3 ante un arrollador Manchester United, el conjunto local se despidió del American Express Stadium con una sonrisa imborrable: la clasificación matemática para la UEFA Conference League, en un partido que tuvo la participación del volante ofensivo paraguayo, Diego Gómez hasta el minuto 59. Aunque las opciones de entrar en la Europa League se esfumaron con la derrota, el consuelo de volver a sellar un pasaporte continental premia la regularidad para las ‘Gaviotas’.

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La otra historia del partido se escribió con letras de oro en los libros de la Premier League. El encuentro sirvió como escenario para que Bruno Fernandes se coronara oficialmente como el máximo asistente en una sola temporada en la historia de la competición, alcanzando la increíble cifra de 21 pases de gol.

Albion will play @Conf_League football in 26/27! 👊 pic.twitter.com/gkgVDqJXWD — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 24, 2026

El huracán de Carrick congeló los planes locales

El Brighton saltó al campo con la ilusión de pelear por la Europa League, pero se topó con un Manchester United que vive un estado de gracia desconocido en los últimos tiempos. Desde la llegada de Michael Carrick al banquillo, los ‘Red Devils’ se han transformado en un bloque de cemento armado, fiable y letal, algo que ni Ruben Amorim ni Erik ten Hag habían logrado conseguir en los recientes y turbulentos años de Old Trafford.

La resistencia local duró apenas media hora. Fue entonces cuando apareció la pizarra y el guante de Bruno Fernandes. El portugués ejecutó un saque de esquina medido para que Dorgu conectara un cabezazo inapelable, firmando el 0-1 y desatando los abrazos para el luso por su récord histórico de asistencias. Un golpe psicológico para un Brighton que, hasta ese momento, intentaba asentarse en el partido.

Antes de que el Brighton pudiera reaccionar, el United exhibió su pegada asociativa para encarrilar el choque. Una pared perfecta y llena de precisión entre Diallo y Mount desarmó a la defensa local, permitiendo que Mbeumo rematara a placer en el corazón del área para poner el 0-2 antes del descanso.

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Sentencia y la mirada puesta en el futuro europeo

Cualquier atisbo de remontada local se diluyó por completo en el inicio de la segunda mitad. Apenas se acomodaban los equipos cuando el propio Bruno Fernandes coronó su tarde mágica con un derechazo cruzado que significó el 0-3 definitivo. A partir de ahí, el United levantó el pie del acelerador y perdonó una goleada mayor, mientras que las incursiones del Brighton chocaron una y otra vez contra la solvencia de un equipo que ya ha asegurado su regreso directo a la Champions League.

Pese al abultado resultado en contra y la decepción lógica de los 90 minutos, el pitido final cambió la atmósfera en el estadio. El Brighton ya es matemáticamente equipo de Conference League, un premio gigante para un club que sigue consolidándose entre la élite inglesa y que volverá a pasear su fútbol por el Viejo Continente la próxima temporada.

Los mejores momentos del partido