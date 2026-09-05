Fútbol de la Premier League
05 de septiembre de 2026 a la - 17:35

El Brentford frena ante el Sunderland de un inactivo Omar Alderete

El centrocampista inglés del Brentford Jaidon Anthony salta sobre el centrocampista francés del Sunderland Enzo Le Fée durante el partido de la Premier League inglesa entre, en el Estadio Gtech Community en Londres.
El centrocampista inglés del Brentford Jaidon Anthony salta sobre el centrocampista francés del Sunderland Enzo Le Fée durante el partido de la Premier League inglesa entre, en el Estadio Gtech Community en Londres.151641+0000 BEN STANSALL

El Brentford dejó escapar la victoria ante el Sunderland tras adelantarse con un tanto de Vitaly Janelt. El empate 1-1, sellado por Enzo Le Fée desde los once metros, mantiene invicto al equipo londinense en este inicio de la Premier League y prolonga la espera del defensor paraguayo Omar Alderete por sumar más minutos.

Por ABC Color

El conjunto londinense tomó ventaja y había logrado encaminar un triunfo que le habría permitido consolidarse en una posición más alta de la tabla en esta tercera jornada. Pese a la frenada, el Brentford conserva el quinto puesto y mantiene su condición de invicto.

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En la vereda opuesta, el Sunderland resistió el impulso inicial de su rival y encontró la igualdad en el tramo final mediante la pena máxima ejecutada con acierto por Le Fée. Este punto deja a los Black Cats en la zona media de la clasificación, con un balance de una victoria, un empate y una derrota.

El centrocampista alemán del Brentford Vitaly Janelt celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Sunderland en el Estadio Gtech Community en Londres.
El centrocampista alemán del Brentford Vitaly Janelt celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Sunderland en el Estadio Gtech Community en Londres.

La situación de Omar Alderete

El defensor paraguayo Omar Alderete integró el banco de suplentes del Sunderland, aunque finalmente no ingresó al campo. El internacional albirrojo todavía no consegue continuidad en el arranque de la temporada: apenas disputó minutos en la derrota frente al Ipswich Town durante el estreno liguero, cuando ingresó a los 67 minutos.

El centrocampista francés del Sunderland Enzo Le Fée celebra tras anotar desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Sunderland en el Estadio Gtech Community en Londres.
El centrocampista francés del Sunderland Enzo Le Fée celebra tras anotar desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Sunderland en el Estadio Gtech Community en Londres.

En la siguiente ronda, Alderete tampoco participó en el triunfo del Sunderland ante el Fulham. Su nueva permanencia entre los suplentes frente al Brentford prolonga un comienzo de campaña con escasa presencia para el zaguero, que continúa en la búsqueda de ganarse un lugar estable en la retaguardia del equipo.