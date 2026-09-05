El Brentford frena ante el Sunderland de un inactivo Omar Alderete

El conjunto londinense tomó ventaja y había logrado encaminar un triunfo que le habría permitido consolidarse en una posición más alta de la tabla en esta tercera jornada. Pese a la frenada, el Brentford conserva el quinto puesto y mantiene su condición de invicto.

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En la vereda opuesta, el Sunderland resistió el impulso inicial de su rival y encontró la igualdad en el tramo final mediante la pena máxima ejecutada con acierto por Le Fée. Este punto deja a los Black Cats en la zona media de la clasificación, con un balance de una victoria, un empate y una derrota.

La situación de Omar Alderete

El defensor paraguayo Omar Alderete integró el banco de suplentes del Sunderland, aunque finalmente no ingresó al campo. El internacional albirrojo todavía no consegue continuidad en el arranque de la temporada: apenas disputó minutos en la derrota frente al Ipswich Town durante el estreno liguero, cuando ingresó a los 67 minutos.

En la siguiente ronda, Alderete tampoco participó en el triunfo del Sunderland ante el Fulham. Su nueva permanencia entre los suplentes frente al Brentford prolonga un comienzo de campaña con escasa presencia para el zaguero, que continúa en la búsqueda de ganarse un lugar estable en la retaguardia del equipo.