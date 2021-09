Daniel Garnero acudió fastidiado y molesto a la conferencia posterior a la eliminación de la Copa Sudamericana. El Gumarelo, campeón del torneo Apertura con el argentino, perdió nuevamente contra el Bragantino y quedó a puertas de la Final Única (20 de noviembre en el Centenario de Montevideo”. El entrenador, que explicó por qué Diego Viera ejecutó el penal errado del primer tiempo, reveló el enojo por la derrota, pero valoró alcanzar la serie de los cuatro mejores.

“Llegar a semifinales de un torneo internacional no es sencillo. Jugamos quince partidos, partidos muy difíciles, en canchas complicadas, pasamos muchas series. No puedo decir que estoy conforme porque estoy muy enojado por no haber podido llegar a la final. Pero llegar a semifinales de torneos internacionales siempre suman a los equipos”, comentó el estratega, que también respondió con el mismo tono, una pregunta sobre su continuidad o no como DT del Repollero.

Dahiana Blanco, periodista de Argentina (Nexo Radial), consultó a Garnero si “¿el resultado y la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana condicionan su salida?”. El técnico, con gestos y tono de enojo, respondió: “¿mi salida dónde?”. El exOlimpia realizó una pausa, señaló con los ojos al moderador de la conferencia telemática y contestó nuevamente: “¿Mi salida donde? ¡Mi salida! ¿Mi salida dónde?”. Por delante, el conjunto de Tuyucuá tiene solo para campeonar la Copa Paraguay.