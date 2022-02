El descargo de Barboza después del cruce y la agresión a Paiva

El ambiente hostil contra Roque Santa Cruz, los cuatro goles, las dos expulsiones y un gol anulado en el último minuto encendieron el clásico blanco y negro en Para Uno. Entre tantos episodios calientes, la roja a Alexander Barboza no quedó únicamente en la expulsión. El zaguero de Libertad reaccionó a unos dichos de Guillermo Paiva, quien recibió la falta, pero luego provocó al defensor, que tiró una patadita contra el delantero antes de abandonar el campo de juego.

Posterior al partido, que también tuvo la expulsión de Marcos Gómez, Barboza utilizó el Instagram para hacer referencia al episodio con Paiva. “Hay cosas que no se dicen. Ni dentro ni fuera de la cancha. No al Racismo”, fue la primera publicación del argentino en una historia de la red social. “No soy violento y no apoyo lo ocurrido hoy; pero siempre por delante de todo está el respeto”, continuó, aludiendo que las expresiones del atacante de Olimpia al parecer fueron racistas.