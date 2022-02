La dura crítica de Daniel Garnero por la reacción de Alexander Barboza

Libertad empató 2-2 con Olimpia en el cierre de la tercera jornada del torneo Apertura 2022. El Gumarelo desperdició la oportunidad de regresar a la cima y por el punto que sumó en el Manuel Ferreira, es escolta de los punteros Resistencia y Cerro Porteño. En clásico blanco y negro muy caliente, Alexander Barboza fue uno de los expulsados y protagonista de una escaramuza con Guillermo Paiva.

Lea más: Las publicaciones de Barboza después del cruce con Paiva

El defensor recibió la roja por doble amarilla y antes de abandonar el campo agredió al delantero del Decano, que al parecer insultó con palabras racistas al argentino. “Hay cosas que no se dicen. Ni dentro ni fuera de la cancha. No al Racismo”, escribió en Instagram sobre el cruce con el joven atacante. “No soy violento y no apoyo lo ocurrido hoy; pero siempre por delante de todo está el respeto”, continuó en la red social.

Lea más: “Recibimos a Roque como tiene que ser, con abrazos”

En la conferencia, Daniel Garnero hizo referencia al caso y criticó a Barboza, quien dejó con diez futbolistas al Repollero, que a poco minutos del final jugaba con uno más por la roja expulsión de Marcos Gómez en el local. “Lo de Barboza lo vi en cancha, luego no volví a verlo. Es una reacción que no comparto para nada, no sé ni que pasó, pero no es una reacción que esté acorde a dónde está”, puntualizó el DT.