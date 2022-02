El Tribunal sancionó provisoriamente a Alexander Barboza por dos partidos

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) determinó la suspensión provisional de Alexander Barboza por dos partidos. El zaguero de Libertad fue expulsado por doble amarilla, razón por la que debe recibir solamente un juego. Pero la agresión a Guillermo Paiva generó un segundo cotejo hasta que el organismo pueda recibir la defensa del argentino, que denunció expresiones racistas del delantero de Olimpia.

Una vez que la entidad escuche o lea la versión de Barboza, la decisión definitiva será oficial la próxima semana. Mientras tanto, el ex Independiente de Avellaneda estará descartado contra Tacuary, el domingo a las 20:15 en el Defensores del Chaco, y Sportivo Ameliano. Además, en el Decano aguardarán conocer la resolución ya que el club solicitó vía nota la pena máxima para el defensor de 26 años: 8 encuentros y una multa económica.

Después del clásico blanco y negro, que acabó 2-2, Barboza había publicado en Instagram dos historias referentes al episodio con Paiva. “Hay cosas que no se dicen. Ni dentro ni fuera de la cancha. No al Racismo (..) No soy violento y no apoyo lo ocurrido hoy; pero siempre por delante de todo está el respeto”, escribió el central del Gumarelo, que había reaccionado contra el goleador del Franjeado a causa de unos dichos supuestamente discriminatorios.

“Desmiento categóricamente cualquier comentario que se pueda dar, yo respeto a colegas rivales, jamás discriminaría o sería racista para sacar provecho y buscar la reacción de un rival”, respondió Paiva, quien utilizó la misma red social para desmentir las declaraciones de Barboza. “Ayer (martes) se presentó la nota pidiendo la suspensión de Barboza por ocho partidos y una sanción económica”, comentó Julio Giménez, delegado del Rey de Copas.