Guillermo Paiva rompió el silencio y respondió a Alexander Barboza

El clásico blanco y negro continúa generando repercusión después de un partido caliente. En una jornada en la que el hincha de Olimpia abucheó, silbó y trató de traidor a Roque Santa Cruz, también hubo un episodio controvertido Alexander Barboza vio la roja por doble amonestación y mientras reclamaba al árbitro, Guillermo Paiva pasó cerca del zaguero del Libertad y expresó una palabras, que generó la reacción y agresión del argentino al atacante de 24 años.

Después del choque en Para Uno, que finalizó 2-2, Barboza publicó dos historias de Instagram en referencia al cruce con Paiva. Según el central del Gumarelo, los dichos del delantero al parecer fueron racistas, razón por la respondió. “Hay cosas que no se dicen. Ni dentro ni fuera de la cancha. No al Racismo”, fue la primera publicación. “No soy violento y no apoyo lo ocurrido hoy; pero siempre por delante de todo está el respeto”, escribió en la segunda.

Recién este lunes, el otro protagonista de la escena rompió y utilizó el mismo medio para contestar a Barboza y desmentir que “jamás discriminaría o sería racista”. “Desmiento categóricamente cualquier comentario que se pueda dar, yo respeto a colegas rivales, jamás discriminaría o sería racista para sacr provecho y buscar la reacción de un rival”, aclaró el goleador del Franjeado en el año (5 goles entre el torneo Apertura y la Copa Libertadores).

La respuesta de Guillermo Paiva a Alexander Barboza