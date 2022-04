Libertad: hora y dónde ver por TV el duelo contra Paranaense

Libertad es el primero de los tres paraguayos en disputar la tercera jornada, la última de la primera rueda, de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que reanuda la competencia después de una semana de pausa. El Gumarelo, que el sábado goleó 4-0 a 12 de Octubre y continúa en la cima del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo, recibe al Athletico Paranaense.

El Repollero y el Furacao, que el sábado venció 1-0 al Flamengo y conquistó la primera victoria en la Serie A de Brasil, son punteros del Grupo B con 4 unidades cada uno: los paraguayos empataron 1-1 con The Strongest en La Paz y derrotaron 2-1 a Caracas en Asunción, mientras que los brasileños empataron sin goles con los venezolanos y derrotaron 1-0 a los bolivianos.

Hora y dónde ver por TV Libertad-Athletico Paranaense

Este martes, desde las 18:15, en el Defensores del Chaco, el conjunto de Daniel Garnero quiere despegar en la serie y encaminar la clasificación a los octavos. Los hinchas que no podrán asistir al barrio Sajonia podrán observar al duelo por Fox Sports 3. Si no, sintonizar ABC Cardinal (730 AM), con una previa desde las 17:00, con relatos de Ariel Marecos y comentarios de Darío Ibarra.