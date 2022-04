Cómo y cuándo puede clasificar Libertad a los octavos de final

Libertad, con un gol de taco de Cristian Riveros, superó por 1-0 al Athletico Paranaense en el Defensores del Chaco y encaminó la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Gumarelo alcanzó los 7 puntos y es único líder del Grupo B, que en la próxima fecha, en la semana siguiente, puede confirmar al primer equipo a la serie de los 16 mejores.

Lea más: Cerro Porteño y un partido para orientar la clasificación

A pesar de la ventaja, el Repollero no depende de sí mismo para anticipar el pasaje a octavos. Primero, los dirigidos por Daniel Garnero deben esperar que este miércoles, desde las 22:00 en el Hernando Siles, The Strongest y Caracas empaten: suman 1 unidad cada uno y en caso de igualar, llegarán a 2 y quedarán a 5 de la cima.

Lea más: Atención Olimpia: El arquero titular de Colón también es baja

Posteriormente, Garnero y compañía deben derrotar el martes (18:15) a los venezolanos en el Olímpico de Caracas. Con un triunfo en tierras caribeñas, el conjunto paraguayo sumará 10, ocho más que el rival de turno cuando restarán seis por disputar. En ese escenario, deben aguardar otro empate, pero entre los bolivianos y brasileños, o el triunfo de los brasileños.

Lea más: Golpe en el rostro y sangre: la roja de Eber Aquino a José Florentín

Con la paridad entre The Strongest y Athletico Paranaense, con 6 puntos por jugar, Libertad tendrá 10, Athletico Paranaense 5, The Strongest 3 y Caracas 2. Por su lado, con un triunfo de Athletico Paranaense sobre The Strongest, la tabla, con 6 en juego, será con Libertad 10, Athletico Paranaense 7, The Strongest y Caracas 2.