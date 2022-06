¿Cuándo y dónde es la revancha de Libertad-Athletico Paranaense?

Libertad volvió a perder en el Arena da Baixada, donde nunca pudo superar al Athletico Paranaense (2005 y2022). Esta vez, el Gumarelo cayó 2-1 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero continúa con vida por la mínima diferencia en el global y porque define la serie en condición de local. No hay que olvidar que ya no existe el plus del gol de visitante.

Lea más: “Las sensaciones son muy buenas aunque hayamos perdido”

“Es una diferencia que podemos dar vuelta en nuestra cancha. Las sensaciones son muy buenas aunque hayamos perdido”, expresó Andrés San Martín, quien dirigió al equipo en lugar de Daniel Garnero, quien dio positivo al coronavirus. El Repollero, que recuperará a Hernesto Caballero, suspendido por un partido, buscará remontar la próxima semana.

Lea más: “Es una diferencia que podemos dar vuelta en nuestra cancha”

La vuelta contra el Furacão será el martes 5 de julio, a las 20:30, en el Defensores del Chaco y el DT podrá utilizar a todos los titulares ya que definió anticipadamente el torneo Apertura 2022, certamen que conquistó el sábado contra Cerro Porteño. “Si tenemos que elegir, a algunos jugadores los guardaremos para definir la llave en casa”, expresó San Martín.