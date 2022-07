Hernesto Caballero: “en contra de mi ex club, no me nace festejar exageradamente”

En Tuyucuá y como es de costumbre, Libertad venció 4-2 a Olimpia por la segunda fecha del Torneo Clausura 2022. Una de las figuras de la noche fue el centrocampista de 31 años, Hernesto Caballero, que también fue parte de un momento particular en el gol que le convirtió a su ex Club y que fue posteriormente anulado por offside.

Caballero charló con el Cardinal Deportivo y brindó sus sensaciones respecto a su actualidad futbolística.

“La parte física es algo innato que tengo. Mientras no estuve jugando, nunca dejé de entrenar y estaba convencido que podía llegar a relucir nuevamente. Estuve entrenando con mis amigos y mi hermano”.

Sobre su relación con el entrenador Daniel Garnero, Hernesto comentó: “Me conoce bastante bien, sabe dónde puedo rendir más. Desde que estoy en River me daba esa confianza de que podría volver a jugar con ellos”.

“Este sistema me ayuda bastante por mi estilo de juego, me gusta recuperar balones, pisar el área y llegar al fondo. Sobre el final, me di cuenta que podía convertir un gol y por eso intenté llegar más”.

El jugador dedicó un apartado a hablar sobre el momento del gol que le convierte su ex club, Olimpia, en el que militó cuatro años y ganó cuatro títulos.

“Normalmente no soy de festejar mucho los goles, no convierto a menudo y no sé cómo festejar. En contra de mi ex club, no me nace festejar exageradamente”.

“Me dio mucha lástima la anulación, ese gol me iba a venir muy bien, pero voy a seguir intentando. Mi contrato es hasta diciembre y tienen la opción de extenderme con una mejora”, finalizó Caballero, sobre su futura con la institución liberteña.