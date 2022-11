Sanabria: “Está todo encaminado para renovar”

“Si, estuvimos hablando esta semana, hablé con la gente de Libertad y con el técnico, está encaminado para renovar y regresar al club”, señaló Sanabria a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Salí de Libertad en busca de minutos y estoy agradecido con la gente de Tacuary porque tuvimos el apoyo de ellos, siempre estuvieron con nosotros y es importante para lo que logramos al final del campeonato, salvarnos del descenso y clasificar a la Sudamericana”, añadió el volante zurdo.

Dijo que su padre, el ex futbolista Carlos Sanabria siempre le indica cosas al final de sus partidos. “Mi papá (Carlos Sanabria) siempre me indica las cosas, si hago bien, también cuando hago mal. Después de un partido ante el 12 de Octubre en cancha de Olimpia estaba muy enojado y me dijo de todo”, finalizó el futbolista que señaló que había quedado enojado con su padre, pero que pudo aprender de eso para mejorar.