Evacúan por aire a una bebé prematura de 30 semanas desde una comunidad indígena del Chaco

Una recién nacida de apenas 30 semanas de gestación, que se encontraba intubada y en estado delicado, fue trasladada este domingo desde una comunidad indígena de Carmelo Peralta, Alto Paraguay, hasta Asunción mediante un operativo de evacuación aeromédica coordinado entre la Fuerza Aérea Paraguaya y el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

La paciente fue derivada junto con su madre a un centro hospitalario de mayor complejidad para recibir atención especializada, debido a su condición crítica.

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Operativo con dos aeronaves

La evacuación requirió la utilización de dos aeronaves militares. En una primera etapa, un helicóptero UH-1H realizó el traslado desde la comunidad indígena hasta Vallemí, en el departamento de Concepción.

Posteriormente, un avión C-208 Caravan completó el recorrido hasta Asunción, donde la recién nacida fue puesta a disposición de un equipo médico especializado para continuar con su tratamiento.

Según informó la Fuerza Aérea Paraguaya, todas las maniobras se desarrollaron bajo estrictos protocolos de seguridad y en coordinación con personal sanitario del SEME.

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Atención especializada ante un cuadro delicado

El estado de salud de la bebé obligó a una intervención rápida para garantizar su acceso a servicios médicos de mayor complejidad, inexistentes en la zona de origen.

La distancia geográfica y las limitaciones de infraestructura sanitaria en regiones alejadas del Chaco suelen convertir este tipo de traslados en una carrera contra el tiempo, especialmente cuando se trata de pacientes neonatales en estado crítico.

Desde la Fuerza Aérea destacaron que el operativo evidenció la capacidad de respuesta de sus tripulaciones y medios aéreos ante emergencias médicas de alta complejidad.