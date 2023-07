Óscar Cardozo: “Conforme porque es importante ganar”

Óscar Cardozo está más vigente que nunca a los 40 años. El atacante fue clave para la victoria 2-1 de Libertad sobre Tigre en la ida de los play-offs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ex Benfica ingresó en el segundo tiempo y a los 88 minutos, con un cabezazo, anotó el agónico gol del triunfo, que adelanta al campeón paraguayo en la serie.

“Estábamos teniendo la pelota en nuestro campo, estábamos manejando el partido y en el último minuto se nos dio. Me tocó también a mí y no desaproveché”, comentó Cardozo a Tigo Sports. “El primer tiempo también jugamos bien, manejamos la pelota, no podíamos entrar, pero en general jugamos bien”, agregó el delantero en referencia al mal primer tiempo del equipo.

Cardozo, quien suma 14 anotaciones en la temporada, señaló estar “conforme” con el resultado a pesar de que la diferencia es mínima. “Conforme, es importante ganar. Ahora trataremos de hacer nuestro partido allá y traer la clasificación”, finalizó el ex futbolista de la selección paraguaya. La revancha de la llave será la próxima semana en Victoria, Buenos Aires.