“No hay igualdad de condiciones, vinimos a jugar en esta cancha y Cerro Porteño no”

Libertad empató 1-1 con Sportivo Trinidense por la jornada 18 del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El Gumarelo aumentó en un punto la diferencia sobre Cerro Porteño, que este viernes recibe a Sportivo Luqueño en La Nueva Olla. Al finalizar el encuentro , el técnico Ariel Galeano lanzó una crítica hacia la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El DT apuntó contra la desigualdad de condiciones en la localía del Triki, que volvió al Martín Torres después de más de un mes. Hace un par de fechas, los dirigidos por José Arrúa habían jugado de local contra el Ciclón, rival directo del Gumarelo en la pelea por el título, en el estadio Arsenio Erico. Por su lado, ante el puntero, llevaron el choque a Santísima Trinidad.

Ariel Galeano: “Frustrado no, enojado sí”

“Es difícil que te cambie tanto la cosa de un partido a otro. Nosotros jugamos en una cancha donde nuestros rivales vienen cómodos, tiene un vestuario amplio, tienen todo. Los rivales pueden decir que van a la cancha de Libertad a poder desplegar su fútbol y nosotros no. Nosotros no tenemos eso. Frustración no, enojado sí”, empezó el entrenador del líder.

“No tan enojado como otros, pero sí un poco enojado porque nosotros tenemos que venir a jugar a esta cancha, con mucho respeto, no hay igualdad de condiciones. Yo trabaje en este club, quiero mucho a este club, pero nosotros vinimos a jugar en esta cancha y Cerro jugó en la cancha de Nacional. Se puede decir un poco decepcionado”, finalizó.