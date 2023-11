Libertad/Limpeño, se quedó con el tercer puesto

Damia Cortaza, Diana Benítez y Erika Cartaman, anotaron para Libertad/Limpeño.

Previo al encuentro, Jessica Santacruz fue homenajeada por sus compañeras por ser su último partido como profesional.

“Me queda agradecer a las niñas que quieren ser futbolistas, que me siguen y tienen como un ejemplo, y que no dejen de luchar por sus sueños ya que el fútbol me dio todo”, fueron las palabras de Jessica Santacruz al finalizar el encuentro.

En el encuentro de ida, fue victoria gumarela por 2-1 en Parque Azulgrana de Ypané.

- Síntesis :

LIBERTAD/LIMPEÑO 3 - CERRO PORTEÑO 1

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Rossana Salinas y Adriana Barrios. Cuarta árbitra: Delcy Mencia.

Libertad/Limpeño: Isabel Ortiz; Liz Barreto, Naomi De León (84′ Yéssica Álvarez), Jessica Santacruz y Natalia Genes; Ramona Martínez (84′ Fiorella Fernández), Marialba Zambrano, Damia Cortaza (77′ Natalia Lezcano) y Diana Benítez (60′ Gloria Villamayor); Zunilda Coronel (60′ Antonela Ibarra) y Erika Cartaman. D.T.: Edgar Romero.

Cerro Porteño: Luana Rodríguez; Karen Hermosilla, Verónica López, Fiona Zaracho y Nabila Perruchino; Natalia Barros (ST Luz Castro), Jennifer González (ST Luján Ocampos), María Garay y Liz Gauna (ST Sofía Cabrera); Bianca González (77′ Meysi Melgarejo) y Andrea Brizuela (ST Belén Riveros). D.T.: Sady García.

Goles: 4′ Damia Cortaza, 10′ Diana Benítez y 33′ Erika Cartaman (LL); 13′ María Garay (CP).

Amonestadas: 46′ Ramona Martínez, 56′ Naomi De León, 58′ Marialba Zambrano (LL); 38′ Sady García (DT), 46′ Andrea Brizuela, 76′ Belén Riveros (CP).