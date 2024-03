Rubén Di Tore: “Es un buen grupo y serán lindos desafíos”

Libertad integra el Grupo H de la Copa Libertadores 2024 y tendrá como rivales al River Plate de Héctor David Martínez, el Deportivo Táchira y Nacional de Antonio Galeano y Federico Santander. Posterior al sorteo, en la sede de la Conmebol en la ciudad de Luque, Rubén Di Tore analizó la llave del Gumarelo y apuntó que en “la fase de grupos son todos fuertes”.

“Es un buen grupo. En la fase de grupos son todos fuertes. Serán lindos desafíos. River Plate y Nacional de Uruguay son equipos clásicos, coperos, pero nosotros tenemos también nuestra trayectoria en Copa”, añadió Di Tore. El debut de los dirigidos por Ariel Galeano será contra el Bolso en condición de visitante y en la semana del 2 de abril.

“No queríamos un viaje largo, pero tocó Venezuela”

“No queríamos básicamente un viaje largo, pero nos tocó Venezuela. Iremos en un charter”, mencionó el titular del supercampeón del fútbol paraguayo en ABC TV. El Repollero viajará hasta San Cristóbal para medir al Aurinegro en la semana del 7 de mayo. Los demás vuelos que tendrá que realizar el plantel serán en las ciudades de Buenos Aires y de Montevideo.

¿Libertad jugará en La Huerta la fase de grupos?

Tras la excepción de Conmebol para Sportivo Trinidense vs. Colo Colo, en Libertad hay una esperanza de poder disputar un partido o más de la fase de grupos en La Huerta, que no reúne los requisitos para albergar encuentros del certamen (lumínica). “Estamos en eso, si se puede sí. No depende de nosotros. Puede ser que sea así, pero no está nada definido”, contó Di Tore.