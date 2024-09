Karina Vega: “Estar acá y festejar el título es emblemático”

Libertad conquistó el Campeonato Anual 2024 del Futbol Femenino paraguayo. Las Gumarelas golearon 14-1 a Nacional/Humaitá en el CARFEM de Ypané y celebraron el título por un gol de diferencia sobre Olimpia. Karina Vega, quien ingresó a los 88 minutos, mencionó que “ojalá sigan estos logros y volvamos a la Copa Libertadores”.

“Ahora que estoy volviendo para mí esto no se puede explicar, que sea con el equipo y el club que yo amo, me deja sin palabras”, expresó Vega, quien había sufrido varias lesiones en los últimos años. “Ojalá que sigan estos logros y volvamos a la Copa Libertadores”, añadió la atacante con relación a la clasificación de las Repolleras a la Copa Libertadores 2025.

Karina Vega y las tres operaciones que superó

Vega recordó las tres operaciones que sufrió y reveló el motivo por el cual regresó al fútbol. “El amor al deporte me hizo volver. Pasé por tres cirugías, me operé del cruzado y no salió bien la recuperación; me volví a operar del pie y después me operé del menisco. Estar acá y festejar este título es emblemático”, finalizó la jugadora paraguaya a Tigo Sports.