Lorenzo Melgarejo: “Estamos en una situación complicada, sin victorias”

Libertad empató 0-0 con Atlético Tembetary y extendió a cuatro los partidos sin triunfos en el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. A pesar de la mala racha, el Gumarelo continúa en la punta de la tabla de posiciones, pero ahora con 4 puntos de ventaja sobre Guaraní, que había goleado 3-0 a Recoleta FC en el comienzo de la décimo séptima ronda.

“Estamos en una situación complicada. No estamos consiguiendo más la victoria, pero estamos todavía enfrente de la clasificación, del campeonato”, expresó Lorenzo Melgarejo al finalizar el duelo frente al Rojiverde en La Huerta de la Asunción. “Estamos a cuatro puntos, tenemos todavía ventaja, pero tenemos que saber sobrellevar esto”, añadió.

Libertad: tres partidos consecutivos sin marcar

El campeón de la Supercopa Paraguay 2025 no solo encadena juegos sin victorias sino que también, sin goles: desde el 1-3 vs. Guaraní, son tres los cotejos sin marcar. “Creo que lo jugamos bien, pero no pudimos convertir los goles. Íbamos a estar preocupados si no creábamos ocasiones de gol, pero si creamos. Nos está costando convertir los goles”, finalizó.