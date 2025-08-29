Pablo Guiñazú presentado como nuevo entrenador de Libertad

Esta será la segunda experiencia de Guiñazú como entrenador en el balompié nacional, tras su paso por Sol de América en 2022, donde dirigió 23 partidos (5 victorias, 6 empates y 12 derrotas). La dirigencia gumarela, encabezado por el presidente honorario, confía en el liderazgo y la energía del argentino para encarar el tramo final de la actual temporada. Su contrato se extiende hasta diciembre de este año.

El “Cholo” no estará solo en este desafío. Lo acompañará un cuerpo técnico de su confianza, que incluye a Deivis Barone (padre del delantero de Olimpia) y Cristian Tossolini como asistentes, Rodrigo Leppez y Sergio Cáceres como preparadores físicos, y Osvaldo Peranzoni como entrenador de arqueros. Un dato curioso es que no contará en su plantel con su hijo, Lucas Guiñazú, quien fue cedido a préstamo al Atlético Tembetary para sumar minutos y experiencia.

El principal objetivo del “Cholo” será mantener a Libertad en la cima del fútbol paraguayo y dar continuidad al estilo competitivo que lo caracterizó en su época de jugador. El primer desafío del ex mediocampista argentino será nada más y nada menos que ante el puntero del torneo Clausura, Cerro Porteño, en el duelo marcado para el domingo, a las 16:00, en el estadio La Huerta, que contará con la dirección arbitral de David Ojeda.