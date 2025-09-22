Expulsiones y lesiones en Libertad

Un panorama complicado es el que se le presenta al técnico de Libertad, Pablo Guizañú, por las numerosas bajas.
El Guma viene de sufrir una derrota en casa contra el 2 de Mayo por 1-0.
Álvaro Campuzano, Jorge Recalde y Óscar Cardozo se encuentran suspendidos en el Clausura, mientras que Néstor Giménez, Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo, Iván Ramírez y Miguel Jacquet están bajo cuidado médico.
El arquero Rodrigo Morínigo ya está recuperado, aunque la titularidad es ocupada por Martín Silva.
El Guma visitará el sábado a Nacional, en La Visera, en duelo marcado para las 19:00.