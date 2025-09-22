Libertad

Expulsiones y lesiones en Libertad

Libertad cuenta con numerosas bajas que merman considerablemente su potencial y hacen que su actualidad no sea la mejor.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 17:02
Álvaro Campuzano (30 años), una de las bajas de Libertad, por suspensión.
Un panorama complicado es el que se le presenta al técnico de Libertad, Pablo Guizañú, por las numerosas bajas.

El Guma viene de sufrir una derrota en casa contra el 2 de Mayo por 1-0.

Álvaro Campuzano, Jorge Recalde y Óscar Cardozo se encuentran suspendidos en el Clausura, mientras que Néstor Giménez, Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo, Iván Ramírez y Miguel Jacquet están bajo cuidado médico.

El arquero Rodrigo Morínigo ya está recuperado, aunque la titularidad es ocupada por Martín Silva.

El Guma visitará el sábado a Nacional, en La Visera, en duelo marcado para las 19:00.

