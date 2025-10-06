A qué hora juega Libertad vs. U. de Chile y dónde ver hoy en vivo

Libertad enfrenta hoy a la Universidad de Chile de Rebeca Fernández por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2025. Las bicampeonas del Fútbol Femenino paraguayo, que debutaron igualando 1-1 con Deportivo Cali, están obligadas a ganar para no condicionar la clasificación a los cuartos de final: empieza a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Nuevo Francisco Urbano de la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires. Los hinchas pueden seguir el partido en el canal de Youtube de Conmebol Libertadores.

Libertad vs. U. de Chile: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Libertad vs. U. de Chile: ¿Dónde ver en vivo hoy?

Conmebol Libertadores en Youtube