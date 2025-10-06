A qué hora juega Libertad vs. U. de Chile y dónde ver hoy en vivo

Libertad enfrenta hoy a la Universidad de Chile de Rebeca Fernández por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2025. Las bicampeonas del Fútbol Femenino paraguayo, que debutaron igualando 1-1 con Deportivo Cali, están obligadas a ganar para no condicionar la clasificación a los cuartos de final: empieza a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Nuevo Francisco Urbano de la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires. Los hinchas pueden seguir el partido en el canal de Youtube de Conmebol Libertadores.
Libertad vs. U. de Chile: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 01:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Libertad vs. U. de Chile: ¿Dónde ver en vivo hoy?
Conmebol Libertadores en Youtube