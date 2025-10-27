Libertad: Guiñazú, fallido experimento

Con el comando del Cholo, Pablo Guiñazú, Libertad vive una verdadera pesadilla, con el pobre registro de un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas.

Una de las metas del más ganador de nuestro fútbol del siglo XXI fue la conquista de la Copa Paraguay por cuarta ocasión. Sin embargo, los albinegros fueron eliminados por Guaraní en los penales, en la instancia de octavos de final.

En medio del turbulento momento deportivo, el Guma deberá afrontar un complicado combo del Clausura, que comprende los choques contra Olimpia, Guaraní y Cerro Porteño. El rival de la última fecha será el ya descendido General Caballero de Juan León Mallorquín.

