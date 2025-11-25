Libertad
25 de noviembre de 2025 - 18:10

Libertad: Fin del ciclo de Guiñazú

Pablo Guiñazú (47 años) dirigirá el jueves su último partido en Libertad.
Con pena y sin gloria. Así se cerrará el jueves el ciclo del director técnico argentino Pablo Horacio Guiñazú en Libertad, que enfrentará en La Huerta al General Caballero de Juan León Mallorquín, a las 17:30, en la ronda de cierre del campeonato Clausura 2025.

Por ABC Color

El Cholo, Pablo Guiñazú, tomó un plantel de Libertad que se consagró campeón en el torneo Apertura, en sustitución de Sergio Aquino.

Sin embargo, el orientador no le pudo dar vuelo al equipo, que se cayó a pedazos, con una campaña que no condice con la historia del club, el más ganador del siglo XXI.

El rosarino registra 13 juegos con el Guma, entre la competencia liguera y la Copa Paraguay, con el pobre balance de 2 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

