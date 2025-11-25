Libertad: Fin del ciclo de Guiñazú

El Cholo, Pablo Guiñazú, tomó un plantel de Libertad que se consagró campeón en el torneo Apertura, en sustitución de Sergio Aquino.

Sin embargo, el orientador no le pudo dar vuelo al equipo, que se cayó a pedazos, con una campaña que no condice con la historia del club, el más ganador del siglo XXI.

El rosarino registra 13 juegos con el Guma, entre la competencia liguera y la Copa Paraguay, con el pobre balance de 2 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

