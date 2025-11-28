Libertad: Guiñazú se fue, y ¿Tacuara?

Que el entrenador no iba a continuar en el cargo estaba cantado considerando que no se dieron los resultados en un pésimo segundo semestre del año. Aunque haber ganado el torneo Apertura salva la temporada, pues premia con la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Guiñazú dirigió 14 partidos (3 victorias, 6 empates y 5 derrotas). De estos, trece en el Clausura: 3 victorias, 5 empates y 5 caídas).

Qué pasa con Tacuara. Al final del partido de ayer por la noche, el histórico delantero, junto a sus familiares, se sacó varias fotos en el gramado del estadio de Tuyucuá, incluso trascendió que en el vestuario se habría despedido de sus compañeros. Pero hoy, en su entorno, nos comentaron: “No se sabe nada aún, algunos dicen que ayer fue su último partido; otros que el lunes se sabrá si sigue o no en el Guma por 6 meses más”.

La tendencia es que Cardozo extienda por un semestre más el vínculo, pues la manera que se despida así no es la correcta.