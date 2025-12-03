Libertad: Mundialistas se marchan de La Huerta

Si bien Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz juegan en el mismo puesto, el de punta de lanza, es Tacuara Cardozo el que registra los mejores números en La Huerta, por su mayor tiempo de militancia en el más ganador del siglo XXI.

Lea más: Hugo Fernández y la continuidad en el Guma

El artillero llegó al club del barrio Las Mercedes a mediados del 2017, tras su paso por en el Olympiacos de Grecia. Totaliza 365 juegos, 137 goles y 11 trofeos, de los cuales seis fueron de Liga, tres por Copas Paraguay y dos Supercopa Paraguay.

Santa Cruz arribó a Tuyucuá a principios del 2022, después de encadenar conquistas con Olimpia. Lleva 171 presentaciones con el Guma, 30 goles y nueve trofeos, cinco de Liga, dos de Copas Paraguay y dos Supercopa Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambos atletas no anunciaron oficialmente el retiro del fútbol profesional, es altamente probable que cuelguen sus botines, por su avanzada edad. Está por demás decir que económicamente los mismos están hechos, con el futuro totalmente asegurado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La dirigencia liberteña, comandada en los papeles por el Dr. Rubén Di Tore Aquino, aún no definió el cuerpo técnico para la siguiente temporada, aunque la misma jugó al anticipo al dar las gracias por los servicios prestados a Miguel Isaías Jacquet, Martín Cáceres y Ángel Cardozo Lucena. La nómina de deserciones sería más extensa.

Libertad, que con 26 coronas ocupa el podio de los más laureados de nuestro balompié, junto con Olimpia (47) y Cerro Porteño (35), se dispone a disputar la Copa Libertadores por vigesimoquinta ocasión, siendo dos veces semifinalista.