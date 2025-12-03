Hugo Fernández y la continuidad en Libertad: “Muy contento”

Libertad comunicó a Olimpia la ejecución de la cláusula de compra del pase de Hugo Fernández. El futbolista, el más regular del equipo en toda la temporada, continúa en el Gumarelo y aguarda la firma del nuevo contrato. “Contento la verdad, desde que llegué al club me recibieron muy bien. Toda la gente que trabaja en el club y mis compañeros”, expresó el jugador de 28 años.

“Muy contento por esa noticia. No estoy al tanto de eso, mi representante tenía reunión con la gente de Libertad y ahí van a hablar con eso”, expresó Fernández al Cardinal Deportivo sobre el tiempo del próximo vínculo. “Veremos por cuantos sería y luego pensar en el año que viene que será muy cargado”, añadió el ex Decano, que había llegado cedido a préstamo para este 2025.

Hugo Fernández: 43 partidos, 9 goles y 1 título

“Todo jugador busca eso (estabilidad). Cuando va a un club trata de buscar un buen contrato”, añadió Fernández, quien disputó 43 partidos y convirtió 9 goles entre los torneos Apertura, Clausura y la Copa Libertadores. El zurdo, que también vistió las camisetas de General Díaz de nuestro país y de Defensa y Justicia de Argentina, fue campeón del primer certamen de Liga del año.

