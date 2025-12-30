Cerro Porteño y Olimpia, con calendarios definidos para la Serie Río de la Plata

El “Ciclón” de Barrio Obrero debutará en el torneo el martes 13 de enero enfrentando a Huracán de Argentina. El encuentro está programado para las 18:15 horas, en el estadio Parque Saroldi de Montevideo, marcando la primera prueba de nivel para el equipo de Jorge Bava en tierras charrúas. Posteriormente, el sábado 17 de enero a las 21:00, Cerro Porteño cerrará su participación midiéndose ante San Lorenzo de Almagro, en el estadio Parque Viera, en Montevideo.

Por su parte, Olimpia tendrá su estreno en el certamen de Preparación el jueves 15 de enero en un duelo de campeones continentales. El Decano se enfrentará al Colo Colo de Chile a partir de las 21:00 horas, en el estadio Luis Franzini, en Montevideo en uno de los choques más esperados ya que será la reedición de la final de la Copa Libertadores 1991, del que fue ganador el elenco trasandino. El equipo franjeado completará su calendario el domingo 18 de enero a las 18:15 frente a Juventud de Las Piedras, en el estadio Campus Maldonado.