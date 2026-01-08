Libertad: Ávalos y Balbuena, en carpeta

Hasta aquí, la única incorporación de Libertad para la nueva temporada futbolística es el volante argentino Federico Gastón “Pachi” Carrizo (34).

Ávalos militó entre el 2024 y el 2025 en el Independiente de Avellaneda, en el que marcó 22 goles en 83 partidos.

El entrenador Francisco Javier Arce solicitó a la dirigencia la contratación de un “9”, que podría ser el atleta de Hohenau (Itapúa), quien totaliza 21 juegos con la selección paraguaya, con dos anotaciones.

El zaguero Balbuena, nacido en Argentina y naturalizado paraguayo, pertenece a los registros de Lanús, que podría cederlo a Libertad, con opción a compra.

Las tareas preparatorias se desarrollan en el complejo Gumarelo, situado en Fernando de la Mora.