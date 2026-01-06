Sportivo Ameliano
06 de enero de 2026 - 20:31

Ameliano, en contacto con Tacuara Cardozo

Óscar René Cardozo Marín, nacido el 20 de mayo de 1983, recibió una propuesta de Ameliano para dar continuidad a su exitosa carrera.
Óscar René Cardozo Marín, nacido el 20 de mayo de 1983, recibió una propuesta de Ameliano para dar continuidad a su exitosa carrera.Libertad

El Sportivo Ameliano desea contar con el concurso del goleador mundialista Óscar René Cardozo (42 años), quien quedó desvinculado de Libertad.

Por ABC Color

El presidente de la V azulada, Héctor Melgarejo, manifestó que estuvo en comunicación con Óscar “Tacuara” Cardozo, quien quedó en responder en la brevedad posible, pues el club necesita completar su plantel y el delantero requiere tiempo de preparación.

Lea más: Ameliano cumple 90 años

“Hablé con ‘Tacuara’, agradeció y me dijo que iba a pensar”, expresó el titular de Ameliano este martes a la edición nocturna del Cardinal Deportivo.

El club del capitalino barrio Virgen del Huerto cumple hoy 90 años de vida institucional. El festejo será íntimo, casi familiar, como es costumbre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La dotación albiazul, conducida técnicamente por el argentino Roberto Nanni, cumple su preparación en La Paila.