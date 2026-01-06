Ameliano, en contacto con Tacuara Cardozo

El presidente de la V azulada, Héctor Melgarejo, manifestó que estuvo en comunicación con Óscar “Tacuara” Cardozo, quien quedó en responder en la brevedad posible, pues el club necesita completar su plantel y el delantero requiere tiempo de preparación.

“Hablé con ‘Tacuara’, agradeció y me dijo que iba a pensar”, expresó el titular de Ameliano este martes a la edición nocturna del Cardinal Deportivo.

El club del capitalino barrio Virgen del Huerto cumple hoy 90 años de vida institucional. El festejo será íntimo, casi familiar, como es costumbre.

La dotación albiazul, conducida técnicamente por el argentino Roberto Nanni, cumple su preparación en La Paila.