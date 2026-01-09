Libertad: Amistoso sabatino en La Huerta

El partido de preparación entre Libertad y Rubio Ñu se cumplirá en Tuyucuá, a puertas cerradas. Los futbolistas alternativos también entrarán en acción, en otro picado.

El Guma tiene como prioridad la contratación de un centroatacante. Gabriel Ávalos, del Independiente de Avellaneda, se encuentra en la agenda repollera, en la que también figura el juvenil defensor Axel Balbuena, del argentino Lanús.

La contratación de Federico “Pachi” Carrizo y la vuelta de Amín Molinas son las novedades del plantel conducido por Francisco Arce, contratado para esta temporada.

Los que dejaron Tuyucuá al cabo del 2025 fueron: Martín Silva, Roque Santa Cruz, Óscar Cardozo, Ángel Cardozo Lucena, Miguel Jacquet y Martín Cáceres.