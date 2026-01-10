Libertad-Rubio Ñu, prueba matinal en Tuyucuá

Como es habitual, aparte de los titulares de Libertad y Rubio Ñu, también entrarán en acción los suplentes, por lo que en realidad serán dos amistosos entre repolleros y ñuenses.

Los fanáticos del Guma esperan con ansiedad poder ver al equipo bajo la conducción de Francisco Arce, de los más renombrados técnicos de nuestro medio, campeón con Rubio Ñu (2008, Intermedia), Cerro Porteño (Clausura 2013, Apertura 2020 y Clausura 2021) y con Olimpia (Clausura 2015).

Los seguidores liberteños igualmente esperan ver la mejor versión del argentino Federico “Pachi” Carrizo, hasta aquí la única incorporación para el nuevo ciclo, mientras la dirigencia gestiona la contratación de un centrodelantero.

Libertad necesita alcanzar un alto nivel para afrontar el inicio de la temporada oficial contra el Ciclón, que es vigente monarca de nuestro fútbol.

El torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha el viernes 23 del presente mes. El enfrentamiento entre azulgranas y albinegros, en la Nueva Olla, se cumpliría el domingo 25.

El Consejo de la División Profesional se reunirá entre el martes y el miércoles de la semana próxima, en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en Luque, para calendarizar las primeras rondas de la competición que se extenderá hasta el 24 de mayo.