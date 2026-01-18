Libertad y Trinidense quedan a mano

El test match principal entre Libertad y Trinidense tuvo 80 minutos de duración. El gol repollero fue señalado por Lorenzo Melgarejo, en tanto que la conquista auriazul fue obra de Pedro Zarza.

Las formaciones. Libertad: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Hugo Martínez y Hugo Fernández; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo. D.T.: Francisco Arce. Ingresaron: Hernesto Caballero, Gustavo Aguilar y Pedro Villalba. Trinidense: Matías Dufour; Axel Cañete, César Benítez, Maximiliano Centurión y Sergio Mendoza; Brahian Leguizamón, Fabrizio Baruja, Tomás Rayer y Nicolás Maná; Pedro Zarza y Fernando Romero. D.T.: José Gabriel Arrúa. Ingresaron: Agustín da Silvera, Ronaldo Báez y Óscar Giménez.

El duelo entre los elencos alternativos en Tuyucuá fue ganado por el Guma por el contundente marcador de 4-0, mediante las anotaciones de Jorge Recalde, Hernesto Caballero y Pedro Villalba, en dos oportunidades.

La sanidad liberteña reportó que el argentino Federico “Pachi” Carrizo continúa su recuperación de la lesión del tobillo sufrida cuando aún se encontraba al servicio de Cerro Porteño.

El defensor Robert Samuel Rojas no participó del test match por precaución, ya que cuenta con una molestia muscular, mientras que Lucas Sanabria está en proceso de restablecimiento tras un golpe en el pie derecho.